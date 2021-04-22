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Снять квартиру в Мурманске — Посуточно!

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Снять квартиру посуточно в Мурманске – это прекрасный выбор для тех, кто хочет комфортно провести время в нашем городе. Fanoteli предлагает широкий выбор апартаментов, расположенных в разных районах Мурманска, с удобным расположением относительно достопримечательностей и транспорта.

Вы можете выбрать квартиру по своему вкусу – от уютных студий до просторных апартаментов. В нашем ассортименте есть варианты с разным количеством комнат и площадью, чтобы удовлетворить все ваши потребности.

У нас вы найдете квартиры в Мурманске для разных потребностей – от одного человека до семей с детьми, компаний друзей или сотрудников организаций, приезжающих в командировку. Предлагаем апартаменты различных типов – 1-, 2-, 3-комнатные с хорошим ремонтом. Наши объекты находятся в шаговой доступности от центра Мурманска, а также в районах Первомайском, Ленинском, Октябрьском.

Бронирование квартиры у нас быстрое и безопасное. Вы можете забронировать квартиру прямо сейчас на нашем сайте, а мы подтвердим ваше бронирование мгновенно. Мы принимаем оплату картами всех банков без комиссии.

Fanoteli – это надежный партнер для тех, кто хочет снять квартиру посуточно в Мурманске. Мы всегда готовы предложить вам лучшие условия проживания и обеспечить ваше комфортное пребывание в нашем городе. Забронируйте квартиру уже сегодня и получите незабываемый отдых в Мурманске!

Квартира трехкомнатная “Lenina 80 Scandi”

56 м2 (до 5 взрослых)

Цена от 3500 руб. / ночь

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Квартира трехкомнатная “Bering Apartments”

72м2 (до 5 взрослых)

Цена от 4000 РУБ. / НОЧЬ

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Квартира двухкомнатная“Comfort Light”

43 м2 (до 4 взрослых)

Цена от 2500 руб. / ночь

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Квартира двухкомнатная “Comfort Travel Apartment”

43 м2 (до 5 взрослых)

Цена от 3000 руб. / ночь

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Квартира однокомнатная “Comfort Luxe (1R)”

31 м2 (до 3 взрослых)

Цена от 3000 руб. / ночь

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Квартира двухкомнатная “Comfort Luxe (2R)”

41 м2 (до 4 взрослых)

Цена от 3800 руб. / ночь

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Квартира двухкомнатная“Lenina 80 Sky”

63 м2 (до 4 взрослых)

Цена от 3500 руб. / ночь

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Квартира двухкомнатная “Comfort center”

44 м2 (до 4 взрослых)

Цена от 2500 руб. / ночь

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Квартира двухкомнатная “Lenina 80 Neo”

50 м2 (до 4 взрослых)

Цена от 3500 руб. / ночь

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Квартира двухкомнатная “Artic Natura Apartment”

44 м2 (до 4 взрослых)

Цена от 3500 руб. / ночь

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Апарт-отель “Rosta Apartments”

Улучшенные Апартаменты (30 м², 🚻 4, цена от 2500р)
Стандартные Апартаменты на 4 человека (30 м², 🚻 4, цена от 2500р)
Стандартные Апартаменты (30 м², 🚻 5, цена от 2800р)
Апартаменты-студио (20 м², 🚻 2, цена от 2300р)
Апартаменты с балконом (30 м², 🚻 3, цена от 2500р)
Апартаменты-студио с видом на море (20 м², 🚻 2, цена от 2400р)
Одноместные апартаменты (10 м², 🚻 1, цена от 2200р)
Апартаменты-студио (20 м², 🚻 2, цена от 2400р)

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Почему нужно остановиться у Fanoteli и снять квартиру посуточно в Мурманске?

Вы ищете комфортабельное жилье на сутки в Мурманске? Мы рады предложить вам широкий выбор квартир посуточно в разных районах города.

Наши квартиры оборудованы всем необходимым для вашего удобства: уютная мебель, бытовая техника, постельное белье и полотенца. Мы гарантируем чистоту и порядок, чтобы ваше пребывание у нас было максимально комфортным.

Вы можете выбрать квартиру в центре города или в тихом спальном районе, с видом на залив или на уютный дворик. У нас есть варианты разной площади и количества комнат, чтобы удовлетворить любые потребности.

Снять квартиру посуточно в Мурманске у нас – это быстро и удобно. Вы можете оставить заявку на сайте или связаться с нашими менеджерами по телефону. Мы всегда готовы помочь вам с выбором квартиры и ответить на все ваши вопросы.

Отлично
на основании 84 отзывы
Дан старт
Дан старт
2023-07-23
Хорошее местечко. Вежливый и добрый персонал. Убрано хорошо, не увидела недочётов . Свет, вода работает. В отеле спокойно, соседи не мешают. Приеду ещё раз)
фонк фонков
фонк фонков
2023-07-21
Ездил по работе, решил остановиться здесь на пару дней. Все очень понравилось, квартира в отличном состоянии. Если ещё раз поеду обязательно выберу это место. Поблизости есть магазин "пятёрочка" Вообщем место 10/10.
Троф
Троф
2023-07-17
Отель шикарный очень тихо и убраны все номера нет не пылинки грязи я искал где можно заселиться и думал вот фигня будет а тут шикарный номер просто 5 * Номера 5 * сервис очень хороший 5 * и WI-FI просто шикарно все 5 *
Юрий Беляев
Юрий Беляев
2023-07-15
Вроде бы не взрачный отель на 2е звезды скрывает под этим отличные апартаменты по демократичным ценам!!! Не просто комнаты, а полноценные студии со всем нужным оборудованием(чайник, микроволновка, плита, мини холодильник, телевизор, посуда и приборы, санузел с душем, WI-FI. Пейзажи залива на закате летом просто не забываемые...Администратор профессионально проинструктирует по всем интересующим Вас вопросам! Рекомендую однозначно👍
Диана Резенкова
Диана Резенкова
2023-06-25
Отель замечательный, тихий и уютный. Остановилась там на пять дней.Вежливый персонал. Номер был чистым и мебель в нём хорошая. Цены меня очень порадовали. Ни капли не пожалела. Советую!
Максим Лабушкин
Максим Лабушкин
2023-06-02
Я искал квартиру на неделю и обратился к специалистам компании. Они быстро и профессионально подобрали несколько вариантов, учитывая мои пожелания по расположению, цене и качеству жилья. Квартира была в отличном состоянии, полностью меблированная и оборудованная всей необходимой техникой. Кроме того, компания помогла с оформлением всех необходимых документов и обеспечила полное сопровождение сделки. Отдельно хочу отметить высокий уровень сервиса и профессионализм сотрудников компании. Они были всегда на связи, отвечали на все вопросы и помогали решить любые проблемы. Рекомендую всем, кто ищет квартиру, обращаться в эту компанию. Вы точно не пожалеете о своем выборе!
Lolita Roliva
Lolita Roliva
2023-06-02
Решили снять номер в отеле посуточно и не пожалели. Мы путешествуем по России и приехали в Мурманск и нам нужно было где-то переночевать денёк и ехать дальше, нашли отель Fanoteli и не пожалели с выбором. Номер чистый, уютный, персонал гостеприимный. Цены очень приятные, нам с семьёй всё понравилось! Всем советуем!
Яна Орлянская
Яна Орлянская
2023-06-02
Отличный отель с гостеприимным персоналом. Номера чистые, атмосфера приятная. Цена очень приятная! Очень хорошо отдохнули, нареканий никаких нет! Будем ещё снимать номера в этом отеле!
Отлично
8,8
на основании 275 отзывы
Ivan
Ivan
2022-10-18
10
Великолепно
Светлана
Светлана
2022-04-28
10
Великолепно ☺ близость к рабочему объекту, персонал, удобства
Murat
Murat
2022-04-15
10
Великолепно
Александр
Александр
2022-04-01
8,0
Очень хорошо
Иванникова
Иванникова
2022-03-26
4,0
Поездка в Мурманск ☺ Изначальная чистота номера. Светлый номер Наличие посуды ☹ Период посещения 19.03-26.03. Мы заехали в отель в ночь с пятницы на субботу 19 марта. Бог с ним, выходные у персонала (допустим), хотя я считаю, по опыту моих поездок, персонал должен всегда находиться в отеле. Единственный раз, когда нам "удалось" пообщаться с персоналом, это когда в понедельник администратор постучала в номер и без всяких прелюдий (здесь я подразумеваю элементарное приветствие) сказала, что надо оплатить проживание и взять паспорт чей-то. Все. В течение недели, что мы там находились, ни разу не производилась уборка номера, не менялись полотенца. Были "выделены" два небольших мешка под мусор и два рулона туалетной бумаги. Администратор на ресепшене присутствовала по одной ей известной схеме посещения, ни разу не поздоровалась, ни поинтересовалась все ли хорошо и все ли нас устраивает.
Ch
Ch
2022-03-19
7,0
Хорошо
Ирина
Ирина
2022-03-12
8,0
Очень хорошо ☺ Здраствуйте! Понравился номер - маленький, компактный, уютный, вместительный:-) ☹ Вода из крана не приятная при чистке зубов, для питья и кипячения не подходит
Юлия
Юлия
2022-03-08
10
Великолепно
Юлия
Юлия
2022-03-06
8,0
Очень хорошо
Татьяна
Татьяна
2022-03-05
9,0
Превосходно ☺ На таком маленьком пространстве ,расположено все с головой. ☹ Ремонт ,обои отошедшие от стен,придают не опрятный вид.Постельное белье было не глажено,создалось ощущение повторного использования простыней

Забронируйте квартиру посуточно в Мурманске у нас и насладитесь комфортом и уютом в нашем гостеприимном городе.

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