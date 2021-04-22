Снять квартиру в Мурманске — Посуточно!

Аренда квартир в Мурманске!
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Снять квартиру посуточно в Мурманске – это прекрасный выбор для тех, кто хочет комфортно провести время в нашем городе. Fanoteli предлагает широкий выбор апартаментов, расположенных в разных районах Мурманска, с удобным расположением относительно достопримечательностей и транспорта.
Вы можете выбрать квартиру по своему вкусу – от уютных студий до просторных апартаментов. В нашем ассортименте есть варианты с разным количеством комнат и площадью, чтобы удовлетворить все ваши потребности.
У нас вы найдете квартиры в Мурманске для разных потребностей – от одного человека до семей с детьми, компаний друзей или сотрудников организаций, приезжающих в командировку. Предлагаем апартаменты различных типов – 1-, 2-, 3-комнатные с хорошим ремонтом. Наши объекты находятся в шаговой доступности от центра Мурманска, а также в районах Первомайском, Ленинском, Октябрьском.
Бронирование квартиры у нас быстрое и безопасное. Вы можете забронировать квартиру прямо сейчас на нашем сайте, а мы подтвердим ваше бронирование мгновенно. Мы принимаем оплату картами всех банков без комиссии.
Fanoteli – это надежный партнер для тех, кто хочет снять квартиру посуточно в Мурманске. Мы всегда готовы предложить вам лучшие условия проживания и обеспечить ваше комфортное пребывание в нашем городе. Забронируйте квартиру уже сегодня и получите незабываемый отдых в Мурманске!
Квартира трехкомнатная “Lenina 80 Scandi”
56 м2 (до 5 взрослых)
Цена от 3500 руб. / ночь
Квартира трехкомнатная “Bering Apartments”
72м2 (до 5 взрослых)
Цена от 4000 РУБ. / НОЧЬ
Квартира двухкомнатная“Comfort Light”
43 м2 (до 4 взрослых)
Цена от 2500 руб. / ночь
Квартира двухкомнатная “Comfort Travel Apartment”
43 м2 (до 5 взрослых)
Цена от 3000 руб. / ночь
Квартира однокомнатная “Comfort Luxe (1R)”
31 м2 (до 3 взрослых)
Цена от 3000 руб. / ночь
Квартира двухкомнатная “Comfort Luxe (2R)”
41 м2 (до 4 взрослых)
Цена от 3800 руб. / ночь
Апарт-отель “Rosta Apartments”
Улучшенные Апартаменты (30 м², 🚻 4, цена от 2500р)
Стандартные Апартаменты на 4 человека (30 м², 🚻 4, цена от 2500р)
Стандартные Апартаменты (30 м², 🚻 5, цена от 2800р)
Апартаменты-студио (20 м², 🚻 2, цена от 2300р)
Апартаменты с балконом (30 м², 🚻 3, цена от 2500р)
Апартаменты-студио с видом на море (20 м², 🚻 2, цена от 2400р)
Одноместные апартаменты (10 м², 🚻 1, цена от 2200р)
Апартаменты-студио (20 м², 🚻 2, цена от 2400р)
Почему нужно остановиться у Fanoteli и снять квартиру посуточно в Мурманске?
Вы ищете комфортабельное жилье на сутки в Мурманске? Мы рады предложить вам широкий выбор квартир посуточно в разных районах города.
Наши квартиры оборудованы всем необходимым для вашего удобства: уютная мебель, бытовая техника, постельное белье и полотенца. Мы гарантируем чистоту и порядок, чтобы ваше пребывание у нас было максимально комфортным.
Вы можете выбрать квартиру в центре города или в тихом спальном районе, с видом на залив или на уютный дворик. У нас есть варианты разной площади и количества комнат, чтобы удовлетворить любые потребности.
Снять квартиру посуточно в Мурманске у нас – это быстро и удобно. Вы можете оставить заявку на сайте или связаться с нашими менеджерами по телефону. Мы всегда готовы помочь вам с выбором квартиры и ответить на все ваши вопросы.